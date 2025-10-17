Sucesos

Hombre desaparece mientras se bañaba en catarata de Bahía Ballena

La Cruz Roja moviliza unidades especializadas tras el reporte de un accidente acuático en la zona sur del país.

Por Silvia Coto
cruz roja
La Cruz Roja atiende la emergencia en la catarata. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Un accidente acuático en Bahía Ballena, zona sur del país, mantiene en alerta a las autoridades luego de que un hombre desapareció.

A eso de las 5 p. m., la Cruz Roja recibió un llamado de auxilio para atender a un hombre que se encontraba bañándose en la poza de una catarata y que, posteriormente, no volvió a ser visto.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron la desaparición del hombre y movilizaron recursos especializados para iniciar la búsqueda y el rescate en la zona.

Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja aseguró que entre las unidades enviadas está la de buceo.

Noticia en desarrollo

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

