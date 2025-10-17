Hombre desaparece mientras se bañaba en catarata de Bahía Ballena

La Cruz Roja atiende la emergencia en la catarata. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Un accidente acuático en Bahía Ballena, zona sur del país, mantiene en alerta a las autoridades luego de que un hombre desapareció.

A eso de las 5 p. m., la Cruz Roja recibió un llamado de auxilio para atender a un hombre que se encontraba bañándose en la poza de una catarata y que, posteriormente, no volvió a ser visto.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron la desaparición del hombre y movilizaron recursos especializados para iniciar la búsqueda y el rescate en la zona.

Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja aseguró que entre las unidades enviadas está la de buceo.

Noticia en desarrollo