Obrero quedó prensado en una losa de concreto en condominio de San Sebastián

El trabajador fue rescatado por sus compañeros y trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios

Por Silvia Coto
Un trabajador sufrió un accidente laboral en San Sebastián
Un trabajador sufrió un accidente laboral en San Sebastián. (Cruz /Cortesía)

Un terrible accidente laboral se dio la tarde de este viernes en San Sebastián, San José, cuando un hombre quedó atrapado entre una losa de concreto dentro de un condominio en construcción.

La Cruz Roja movilizó cuatro unidades, entre equipos de rescate, avanzadas y básicas, para atender la situación.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que el trabajador ya había sido liberado por sus propios compañeros, quienes desesperadamente intentaron sacarlo antes de que llegaran los equipos de emergencia.

El hombre fue valorado y en condición crítica fue trasladado de inmediato al Hospital San Juan de Dios, en San José.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del accidente ni la identidad del herido, pero las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho dentro de la construcción.

