(Videos) Vecina de barrio Dent: “Por la presión con la que entró el agua nos hubiéramos ahogado”

Alexandra Segovia, afectada inundación en barrio Dent.

Alexandra Segovia, vecina de barrio Dent, en Montes de Oca, San José, contó que de no haber reaccionado a tiempo, ella y una vecina habrían corrido el riesgo de morir ahogadas dentro de su propia casa.

Segovia es una de las tantas personas que resultaron sumamente afectadas por la impresionante inundación que ocurrió la tarde de este jueves, en barrio Dent y barrio Escalante, a consecuencia del desbordamiento de la quebrada Los Negritos.

La fuerza despedazó el portón.

Según contó a este medio, afortunadamente, su casa cuenta con segundo piso, porque de no haber sido así no sabe si estaría contando el cuento.

“La Comisión Nacional de Emergencias, en las capacitaciones que nos habían dado, nos dijeron que cuando el agua llegaba a la rodilla había que salir, porque ya después de eso el agua sube muy rápido.

Este carro y el cuadraciclo sufrieron graves daños.

“Yo estaba con una vecina y ella estaba en la parte de adentro (de la casa) y yo aquí (en la cochera), y en eso le dije que, de inmediato, se fuera a las gradas de adentro, porque yo iba a subir por estas de afuera, y en lo que llegamos al segundo piso fue cuando cedió el portón. Por la presión con la que entró el agua nos hubiéramos ahogado”, detalló.

Alexandra Segovia, afectada inundación en barrio Dent

Inundación dejó su marca

Las marcas que quedaron en las paredes de la casa de Alexandra muestran que el nivel del agua fue de más de dos metros, situación que no deja de causar asombro, pues en esa zona, que es propensa a inundaciones, nunca se había visto algo así.

La inundación dejó la cocina hecha un caos.

“Yo diría que los daños fueron totales, porque fueron dos metros de altura a la que llegó el agua. La pintura de las paredes se abombó y vamos a tener que arreglar paredes.

“En la cochera había un carro y un cuadraciclo, que rompieron el cielo raso porque flotaron. Todos los muebles, todos los electrodomésticos flotaron, cosas de la cocina quedaron en el patio”.

Así quedó uno de los baños de la casa Alexandra Segovia.

Alexandra, así como otros vecinos, tuvieron que ser rescatados por medio de una lancha que el Cuerpo de Bomberos ingresó a la zona.

“Los bomberos nos sacaron porque lograron meter la lancha a la cochera y cuando íbamos, yo veía cosas de mi cuarto flotando por todo lado. Fue impactante, porque el agua, además de entrar, rompió ventanas“.