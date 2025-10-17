Sucesos

Barrio Dent: fotos muestran los estragos tras la inundación que destruyó casas y pertenencias

Los vecinos de Barrio Dent enfrentan pérdidas enormes después de las fuertes inundaciones

Por Yerlin Gómez Izaguirre y Adrián Galeano Calvo
Barrio Dent inundaciones (Adrián Galeano/Cortesía)

Los vecinos de barrio Dent, en San Pedro de Montes de Oca, amanecieron con pérdidas enormes tras las inundaciones de este jueves 16 de octubre.

El ambiente es de tristeza y preocupación, mientras las familias evalúan los daños en sus hogares y pertenencias.

En las imágenes que tomó el periodista de La Teja, Adrián Galeano, se pueden ver los estragos de las lluvias en las casas, carros y electrodomésticos, un reflejo de la fuerza de la emergencia que sorprendió a los vecinos.

Estas imágenes muestran cómo quedaron las casas. (Adrián Galeano/Cortesía)
Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar. (Adrián Galeano/Cortesía)
Las inundaciones arrasaron con todo lo que pudieron. (Adrián Galeano/Cortesía)
Los vecinos intentan recuperar sus pertenencias. (Adrián Galeano/Cortesía)
Así se ven las casas en su interior. (Adrián Galeano/Cortesía)
La destrucción ha generado gran tristeza en las familias. (Adrián Galeano/Cortesía)
Uno de los mayores problemas es también el barro. (Adrián Galeano/Cortesía)
Ni los carros se salvaron. (Adrián Galeano/Cortesía)
Esto es solo parte de los estragos. (Adrián Galeano/Cortesía)
Los portones también fueron afectados. (Adrián Galeano/Cortesía)
Algunos sacaron sus prendas para intentar secarlas. (Adrián Galeano/Cortesía)
Muchos electrodomésticos se perdieron. (Adrián Galeano/Cortesía)
Los vecinos no pudieron dormir. (Adrián Galeano/Cortesía)
La fuerza del agua destruyó cuanto pudo. (Adrián Galeano/Cortesía)
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

