Recién casado sospechoso de intentar matar a su esposa recibió la primera reacción de la justicia

Un hombre de apellidos Ramírez Rivera, de 34 años, sospechoso de intentar matar a su esposa de 28 años, ya recibió el primer castigo por parte de las autoridades.

La Unidad de Género de la Fiscalía de Cartago le confirmó a La Teja que el sospechoso cumplirá un año de prisión preventiva, tras una solicitud de ese despacho.

El expediente contra este sujeto corresponde al 25-002584-0058-PE, de momento lo vinculan con el delito de tentativa de femicidio.

Víctima permanece en estado crítico

La víctima de este hecho es una joven recién casada, ella también es de apellido Ramírez, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue en noviembre anterior cuando firmaron el matrimonio.

La joven permanece internada en el hospital Calderón Guardia, en San José, su condición es crítica, ya que la mantienen con respiración artificial.

El brutal ataque ocurrió el martes 14 de octubre del 2025, en San Rafael de Oreamuno, en Cot de Cartago, el 911 recibió la alerta de una mujer herida de bala.

La mujer es mamá de cuatro niños, no son hijos del supuesto agresor; este hombre también es papá de otros tres menores.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le confirmó a La Teja que intervinieron en este hecho por los niños.

De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres del Poder Judicial, al menos 25 mujeres, con edades entre los 18 años y 63 años, fueron asesinadas por sus parejas, exparejas, allegados o en posición de poder, triste cifra hasta el 21 de agosto anterior.