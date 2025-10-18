Guanacaste sigue bajo riesgo: suelos saturados y lluvias continuas podrían causar más incidentes

Fuerte alerta por lluvias y suelos saturados en Guanacaste y Zona Norte. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

Los vecinos de Guanacaste y la zona norte han sido de los más afectados por las fuertes lluvias. Los suelos saturados y la Zona de Convergencia Intertropical activa sobre Costa Rica mantienen la alerta, y las precipitaciones podrían seguir generando emergencias en varias comunidades.

Así lo advierte la CNE, que insiste en no pasar ríos ni zonas inundadas.

“Esto es muy importante para evitar una emergencia mayor donde no solo ponen en riesgo su vida, sino la de los cuerpos de primera respuesta. Además, si vive en zonas propensas a deslizamientos se solicita estar muy vigilantes y de ser necesario evacuar hacia lugares seguros, ya que los suelos están muy saturados”, señalan.

LEA MÁS: Desgarrador testimonio de una abuela que perdió su casa por inundación en Curime

Evacuaciones y albergues

La CNE trasladó a 25 personas de la comunidad Bambú 3, en Carrillo, a albergues temporales. Se habilitaron dos: uno en el Salón Comunal de Sardinal y otro en el Salón Comunal de Filadelfia.

La mayor cantidad de afectaciones (44 incidentes) se presentaron en Guanacaste, en los cantones de Nicoya, Carrillo y Santa Cruz.

LEA MÁS: Vecina de barrio Dent: “Por la presión con la que entró el agua nos hubiéramos ahogado”

Los Comités de Emergencia de San Ramón y Upala atendieron incidentes por saturación de alcantarillas y desbordamientos de ríos y quebradas.

En Upala se reportaron emergencias en Canalete, Dos Ríos, Popoyoapa, Las Delicias y San José o Pizote.

En Bureal de Piedades Sur, San Ramón, Alajuela, ocho viviendas quedaron aisladas por desbordamiento del vado; la CNE intervendrá con alquiler de maquinaria.

LEA MÁS: Barrio Dent: fotos muestran los estragos tras la inundación que destruyó casas y pertenencias