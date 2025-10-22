Exportero de Herediano tenía un plan claro antes de su arresto por tentativa de homicidio

El portero Steven Orias, de 22 años, detenido por tentativa de homicidio en Los Sitios de Moravia. Foto: Policía Municipal Moravia ( Policía Municipal Moravia/Policía Municipal Moravia)

El portero Steven Orias, de 22 años, detenido por tentativa de homicidio, compartió en redes sociales un mensaje de esperanza antes de ser capturado por el OIJ, tras un incidente con disparos frente a la casa de su madre en Moravia.

La última publicación de Orias en sus redes sociales fue a las 7 a. m. de este miércoles 22 de octubre, apenas cuatro horas antes de su detención por parte del OIJ.

En su mensaje, mostró fe y un plan claro para su futuro:

“Sé fuerte, porque las cosas van a mejorar; quizás en este momento nada está saliendo como pensaste, pero ten la convicción de que todo muy pronto cambiará; sigue orando y recuerda que Dios tiene un futuro brillante para ti, grandes milagros ocurrirán y verás el poder de Dios obrando en tu situación”.

La captura de Steven Orias y el incidente

El joven es sospechoso de verse involucrado en un problema en el que hubo disparos y tres hombres heridos frente a la casa de su madre en Los Sitios, Moravia.

La captura estuvo a cargo de los agentes del OIJ contra la Integridad Física y Tránsito, con colaboración de la Policía Municipal de Moravia.

“Este tipo de labores interinstitucionales reflejan el compromiso y la unión de esfuerzos entre instituciones para lograr acciones efectivas que brinden mayor tranquilidad a la población moraviana”, señalaron desde la Policía Municipal.

Steven Orias y su situación judicial

Según el informe preliminar del OIJ, los hechos ocurrieron el 1.º de agosto, cuando Orias se habría involucrado en una riña con otros dos sujetos.

Para el momento de la agresión, las autoridades atendieron el caso mediante una llamada al 911 a las 7:15 p. m.

La Cruz Roja y la Fuerza Pública atendieron a tres heridos: un hombre de apellido Jiménez, con un impacto de bala en la pierna; otro sujeto de apellido Zúñiga, alias “Loco”, y un tercer afectado, Salazar. Además, hubo daños en un carro y en la casa de la madre de Orias.

Orias es jugador del Municipal Desamparados, de la Liga de Ascenso, y le decomisaron un celular durante la detención.