Hombre ofrecía tatuajes gratis a niñas y luego les pedía fotos íntimas

El hombre pasará 14 años presos por ofrecer tatuajes gratis a menores y luego pedir fotos íntimas. (Freepik)

Un hombre de apellido Gómez Gutiérrez fue sentenciado a 14 años de cárcel por ofrecer tatuajes a menores y luego pedirles fotos íntimas.

Gómez fue sentenciado por los delitos de seducción o encuentro con menores de edad por medios electrónicos, difusión de pornografía y tenencia de material pornográfico, según informó la Fiscalía Adjunta de Género.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de San José.

Cómo ocurrieron los hechos

Los delitos se cometieron entre mayo y julio del 2024, cuando el imputado contactó a dos niñas de 11 y 12 años a través de redes sociales.

La investigación evidenció que Gómez les ofreció hacerles tatuajes sin costo, pero luego comenzó a solicitar fotografías íntimas.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas de que el hombre amenazó a las menores para que le enviaran más imágenes o aceptaran encontrarse con él.

Mientras la sentencia queda en firme, Gómez Gutiérrez deberá permanecer seis meses en prisión preventiva.