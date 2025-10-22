Sucesos

Sospechoso clave de red de trata y abuso sexual de menores se entrega a las autoridades

El sospechoso de apellido Sun se entregó voluntariamente

Por Silvia Coto
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia busca a un sujeto de apellido Sun, de 49 años, sospechoso de liderar una banda dedicada a la explotación sexual de adolescentes costarricenses. Foto: OIJ
El sospechoso se entregó ante las autoridades judiciales. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Un oriental de apellido Sun de 49 años, quien estaba en fuga, se entregó este martes ante las autoridades judiciales.

Su foto fue divulgada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de que estuviera en fuga durante varios allanamientos realizados por los judiciales en Guanacaste, San José y Alajuela.

Sun es considerado líder en la presunta red de trata y explotación sexual de menores. El hombre se presentó en los tribunales y fue detenido de inmediato.

En los allanamientos se detuvo a 17 personas y tres menores de edad.

Según las autoridades, la investigación inició en diciembre de 2024, luego de la denuncia por la desaparición de una menor de 14 años.

La estructura criminal, presuntamente, utilizaba redes sociales para captar a las víctimas, en su mayoría mujeres en condición de vulnerabilidad. Los sospechosos recibían entre ₡250.000 y ₡500.000 por cada víctima.

Víctimas eran obligadas

El Ministerio Público detalló que las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con terceros o a producir contenido sexual, el cual luego era comercializado en distintas plataformas de Internet.

En Playas del Coco, uno de los sospechosos tenía una mansión en la que se realizaban las fiestas y se cometían los delitos.

