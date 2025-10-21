OIJ revela detalle importante sobre macabro hallazgo de cuerpo envuelto en bolsas de basura

El cuerpo fue encontrado a la orilla de la ruta 32. Foto Archivo. (Redes Sociales/Redes Sociales)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló importante información relacionada con el macabro hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas de basura, que se dio la mañana de este martes.

El hallazgo se dio a eso de las 5:50 a. m. en el sector de Venecia, en Carrandí de Matina, en Limón, específicamente, a la orilla de la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32.

Al momento en que el cuerpo fue encontrado, este se encontraba completamente envuelto en bolsas de basura, por lo que, a simple vista, no se pudo determinar si se trataba de un hombre o una mujer.

Horas después del hallazgo, la Policía Judicial brindó nueva información sobre la persona fallecida.

“La persona no ha sido identificada; sin embargo, se informó de forma preliminar que podría tratarse de un hombre”, señaló el OIJ.

La Teja consultó a la oficina de prensa de la Policía Judicial si el cuerpo presentaba heridas de arma blanca o de fuego, pero indicaron que se deberá esperar el resultado de la autopsia para conocer la causa de muerte y la identidad de la persona.