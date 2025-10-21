Extraña desaparición de reconocido estilista de Alajuela causa gran preocupación

El estilista Jonathan Steven Sánchez Venegas está desaparecido desde el 19 de octubre pasado. (OIJ/El estilista Jonathan Steven Sánchez Venegas está desaparecido desde el 19 de octubre pasado.)

La extraña desaparición de un reconocido estilista de Alajuela ha causado gran preocupación entre sus seres queridos, pues han pasado varios días sin que se sepa nada de él.

Se trata del estilista Jonathan Steven Sánchez Venegas, de 30 años, quien es dueño del negocio Jonathan Studio Salon, el cual cuenta con más de 2.500 seguidores en su página de Facebook.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Sánchez fue visto por última vez el pasado domingo 19 de octubre en Carrillos de Alajuela. La denuncia por su desaparición fue interpuesta ese mismo día.

Hasta este momento, no hay pistas sobre el paradero del estilista ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que se habría dado su desaparición.

Si usted ha visto a Jonathan o sabe qué pudo pasar con él, contacte al OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.