Parto inesperado: mujer dio a luz en la Cruz Roja tras llegar en servicio de plataformas

Nacimiento inesperado y un poco acongojante en Heredia

Por Alejandra Morales
Una sala de parto improvisada fue en lo que se convirtió el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Santo Domingo, Heredia, donde la mañana de este martes nació un bebé.

La mamá del recién nacido es una muchacha de 26 años, que llegó en un servicio de plataformas, cerca de las 6 a. m.

La embarazada tenía contracciones cada 30 minutos, rompió fuente y había salido desde San Luis de Santo Domingo, Heredia.

Cuando los paramédicos la empezaron a atender, la joven dijo que necesitaba pujar, y es cuando los cruzrojistas observaron que el bebé estaba saliendo.

“Recibimos uno de los más grandes actos de amor que la labor humanitaria puede presenciar: el nacimiento de un nuevo ser”, detallaron en la central de la benemérita.

Papá del bebé también participó en llegada del bebé

El niño nació sin dificultades y el papá tuvo la oportunidad de cortar el cordón umbilical.

Los cruzrojistas ayudaron a la mujer y le dieron una atención inmediata y segura.

“Acompañándola en este momento lleno de esperanza, valentía y amor.

En medio de emergencias y desafíos, hay instantes que nos recuerdan por qué servimos: porque la vida siempre merece ser cuidada”, recalcaron los paramédicos.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

