Un pick up se convirtió en la sala de parto para una bebé en Sarapiquí

Los asientos de un pick up se convirtieron en la sala de parto de una recién nacida en Tambor de Cureña, en Sarapiquí de Limón.

Esta bonita historia se dio a las 7:20 a.m. de este jueves 18 de setiembre.

Los asientos de un pick up se convirtieron en la sala de parto para una recién nacida en Tambor de Cureña, Sarapiquí. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

El cruzrojista Ever Alegría señaló que recibieron la alerta y de inmediato fueron hacia Tambor, donde se toparon con el pick up y con la mujer en labor de parto.

“En medio de la emergencia, se atendió un parto normal en el lugar y gracias al esfuerzo conjunto, tanto la madre como su bebé lograron llegar con vida y en condición urgente a la clínica de Puerto Viejo de Sarapiquí”, dijo Alegría.

La pequeñita fue reportada fuera de peligro.

En el siguiente video se nota la emoción cuando los allegados se enteran que es una niña:

Bebé nació en un pick up en Sarapiquí

