Hombre habría provocado tres incendios para ocultar sus fechorías

Detrás de tres incendios que alarmaron a comerciantes y vecinos de Pérez Zeledón, se escondía un supuesto plan criminal que fue descubierto por los investigadores del OIJ.

Las autoridades detuvieron a un sujeto de apellido Abarca, de 51 años, por ser sospechoso de robos agravados y provocación de incendio.

La captura la realizaron la mañana de este jueves 18 de setiembre, en Pavones de Pérez Zeledón.

Un sujeto de apellido Abarca, de 51 años, es sospechoso de robos agravados y provocación de incendios en Pérez Zeledón. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Al sujeto le seguían los pasos desde principio de este 2025, cuando ocurrió un incendio en unos apartamentos en barrio Laboratorio, en San Isidro de El General.

“En apariencia, el imputado ingresó en la madrugada a un complejo de apartamentos y sustrajo varios artículos del interior de uno de estos. Posteriormente, al parecer, provocó un incendio con el fin de destruir pruebas”, señalaron en el OIJ.

El segundo caso sucedió en julio anterior, cuando el sospechoso presuntamente ingresó a una pizzería en barrio Las Brisas, tomó varios artículos del comercio y, nuevamente, provocó un incendio.

El tercer hecho ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre, nuevamente en Las Brisas, donde, aparentemente, Abarca usó el mismo “modus operandi” en una pulpería.

Dichosamente, las llamas fueron controladas a tiempo y ninguna persona resultó herida; no obstante, sí hubo cuantiosas pérdidas económicas, por el robo y lo que destruyó el fuego.

“Tras realizar diversas diligencias de investigación, se logró identificar e individualizar a este hombre. Por tal motivo, se allanó su vivienda, en Pavones de San Isidro de Pérez Zeledón, donde se procedió a su detención. Durante el registro del inmueble, se decomisó evidencia relevante para las investigaciones”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Abarca se expone a una pena de cinco a 15 años por cada robo agravado y el Código Penal establece 10 años por cada provocación de incendio.