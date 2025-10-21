Macabro hallazgo en la ruta 32: hallan cadáver de una persona en bolsas de basura

El caso es atendido en Venecia de Carrandí en Matina, Limón, sobre la ruta 32. Foto: Con fines ilustrativos (OIJ/Cortesía)

Un macabro hallazgo ocurrió sobre la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32, donde encontraron el cuerpo de una persona dentro de una bolsa de basura.

El horrible hecho fue alertado al OIJ a las 6:30 a. m. de este martes 21 de octubre, a la altura de Venecia, Carrandí en Matina.

Las bolsas quedaron a un lado de la carretera. Este hecho es objeto de investigación por los agentes del OIJ de la localidad, quienes se trasladaron al sitio para levantar evidencias.

Limón es la segunda provincia más violenta de Costa Rica, según las estadísticas del OIJ.

*En desarrollo

