Mamá es sospechosa de participar en banda que explotaba sexualmente a su hija y otras menores de edad

Una madre de familia es sospechosa de participar en una banda criminal encabezada por dos orientales dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

Una madre de familia es sospechosa de participar en una supuesta banda criminal, encabezada por dos orientales, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Ella fue detenida junto con los líderes y otros sospechosos mediante 19 allanamientos que realiza el OIJ de Heredia la mañana de este lunes 20 de octubre.

“Estamos deteniendo a una mamá que estaba al tanto de la situación, igual al padrastro de una de las menores (víctimas)”, manifestó Randall Zúñiga, director del OIJ.

La investigación contra esta organización inició en diciembre del 2024, cuando una adolescente le dijo a su madre que iba para una fiesta en Heredia y luego la mujer supo que estaba en Puntarenas, donde llegó hasta el día siguiente. En enero ocurrió un hecho muy similar, fue entonces cuando las autoridades descubrieron la existencia de esta banda supuestamente dedicada a la explotación sexual.

LEA MÁS: Fiesta terminó en funeral: mamá salió a comprar queque de cumpleaños a su hijo y nunca regresó por esta terrible razón

LEA MÁS: Mujer enfrenta juicio por homicidio de su padre en su fiesta de cumpleaños

Así operaba la banda sospechosa de trata de personas

La organización buscaba a adolescentes que vivían en ambientes vulnerables y con problemas económicos familiares.

Los supuestos cabecillas son orientales, uno de ellos naturalizado costarricense, comerciante con una mansión en Playas del Coco, donde, al parecer, realizaban estos encuentros con las víctimas.

“En esta banda también operaban tres adolescentes que reclutaban a las víctimas a través de redes sociales y las invitaban a una supuesta fiesta en una propiedad en Heredia. Posteriormente, las imputadas les ofrecían asistir a otra fiesta con unos ‘amigos orientales’ en Guanacaste“, señaló el OIJ.

LEA MÁS: Violento crimen acabó con la vida de un gran papá