Mujer enfrenta juicio por homicidio de su padre en su fiesta de cumpleaños

El crimen ocurrió en Luzón de Batán, en Limón. Foto El Bataneño Noticias y Más. (XPC)

Una mujer de apellido Araya deberá enfrentar a la justicia los próximos 23 y 24 de octubre en el Tribunal Penal de Limón, acusada del delito de homicidio en perjuicio de su padre.

Según el expediente judicial, la víctima, también de apellido Araya, era el padre biológico de la imputada. Ambos convivían en la misma propiedad, aunque en casas separadas, en la localidad de Matina, Limón.

LEA MÁS: Mapache lloraba atrapado en el agua y él lo rescató: el video que conmueve a Costa Rica

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2024, en horas de la noche en Luzón.

Según la investigación judicial ese día padre e hija se encontraban en la vivienda de la imputada, celebrando su cumpleaños, cuando, presuntamente, la mujer tomó un cuchillo y atacó a su padre con la intención de provocarle la muerte.

LEA MÁS: Violento crimen acabó con la vida de un gran papá

La víctima sufrió una herida en el tórax que le causó la muerte en el lugar. Posteriormente, la imputada salió de la vivienda, dejando atrás el cuerpo de su padre.

“La encartada salió de la vivienda, atribuyéndose la muerte del ofendido”, indicó la Corte.

LEA MÁS: Triste suceso en Jacó: una joven fue hallada sin vida dentro de un piscina

El caso será juzgado en el Tribunal Penal de Limón, donde la mujer responderá por el delito de homicidio.

Las causas por las que se dio el asesinato se desconocen.