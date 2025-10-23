Hombre habría hecho vivir un infierno a su ex y a sus mascotas

El hombre afrontará el juicio por el aparente maltrato a su expareja y a sus mascotas (Alejandro Gamboa Madrigal)

Un hombre de apellido Carmona será juzgado este 24 de octubre, a las 9 a.m., en el Tribunal Penal de Limón por los supuestos delitos de amenazas contra mujer, crueldad animal, daño patrimonial, restricción a la libertad de tránsito y sustracción patrimonial.

Según la investigación del Organismo de Investigación Judicial, Carmona mantuvo una relación sentimental de más de un año con la supuesta víctima, pero la relación terminó, al parecer, por violencia doméstica.

Atacó a animales domésticos

El 18 de febrero de 2024, en Talamanca, Carmona habría agredido las mascotas de la mujer.

Según los hechos por los que le acusan, el hombre le habría dado patadas y puñetazos a una perrita y a un gato, fracturándole al felino las patas. Además, al parecer, aplastó la cabeza de una ardilla doméstica con sus zapatos.

Luego, presuntamente golpeó una pantalla que era propiedad de la víctima. También, supuestamente, la amenazó, la tomó del cabello y le lanzó un golpe dentro de su casa.

Violencia y privación de libertad

Supuestamente, horas más tarde, el hombre ingresó nuevamente a la casa por la puerta trasera, entró al cuarto donde la mujer dormía, la amenazó, la encerró varias horas y le quitó el teléfono para que no pudiera pedir ayuda.

A pesar de las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Contravencional de Bribri, Carmona habría vuelto a hostigar a la casa de la víctima en septiembre.

Luego, en octubre de 2024, habría vuelto a llegar a la vivienda para apoderarse aparentemente de los bienes de la mujer, le lanzó varios golpes para tratar de quitarle el celular, pero no pudo.

La mujer se metió en una habitación para escapar y el hombre, aparentemente, entró y le reventó por dentro la cavidad bucal, luego la agarró del pelo la tiró contra la pared y le agarró uno de sus brazos fuertemente, para amenazarla.

Finalmente, en el mes de octubre la mujer iba caminando cuando el hombre la habría vuelto a amenazar.

Después de eso el hombre fue detenido y le dictaron medidas cautelares, fue acusado y ahora enfrentará el debate.