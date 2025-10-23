Hondureño con antecedentes en Estados Unidos es detenido cuando viajaba en bus por Corredores

Un extranjero se “cambió de nacionalidad” para tratar de escabullirse de las autoridades y que estas no descubrieran la grave situación en la que se encontraba.

Así lo dio a conocer la Policía Profesional de Migración, la cual indicó que se trató de un hondureño apellidado Aguilar Barahona, quien quiso hacerse pasar por panameño para salir bien librado.

Al final el cambio de nacionalidad no le resultó a Aguilar. (Policía Profesional de Migración/Al final el cambio de nacionalidad no le resultó a Aguilar.)

El sujeto hizo esto porque no quería que las autoridades descubrieran que contaba con antecedentes penales en Estados Unidos, además de que tenía un impedimento para ingresar a Costa Rica.

“Por la pericia de los oficiales, así como las consultas e investigación que se realiza en sistemas, se comprobó que la persona es de nacionalidad hondureña, cuenta con antecedentes criminales en Estados Unidos, así como que se encuentra en condición migratoria irregular y posee un impedimento de entrada al país”, indicó Migración.

Los hechos se dieron este jueves, cuando los uniformados realizaban un control de carretera en el cantón de Corredores, zona sur del país, y detuvieron un bus de la empresa Tracopa para hacer una revisión.

“El extranjero indicó al consultársele ser nacional de Panamá, y no portar ningún documento de identidad, por lo que se procedió a bajarlo del autobús para su verificación, siendo que el extranjero intentaba escabullirse entre la gente, por lo que se optó por remitirlo a la oficina policial”.

Finalmente, el hondureño será trasladado al Centro de Aprehensión Región Central, ubicado en Heredia, en calidad de aprehendido para el proceso de deportación.