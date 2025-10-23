Bebé de 8 meses y su familia sobreviven de milagro tras ser arrastrados por un río en Turrialba

Rescate de familia en río en Turrialba (Cruz /cortesía)

Un verdadero milagro ocurrió el miércoles en Turrialba, Cartago, cuando seis personas quedaron atrapadas en un río. Entre los rescatados estaba un bebé de apenas 8 meses, quien junto a su familia vivió momentos de mucho peligro.

La emergencia ocurrió 2 kilómetros antes de Las Cuevas, en el centro de Turrialba.

La familia integrada por dos adultos, un niño de 12, uno de 8 y otro de 6, además del bebé, fueron rescatados y llevados en condición críitica al Hospital William Allen de Turrialba.

La emergencia ocurrió a las 5 de la tarde, en ese momento se reportaba que un carro cayó a un río con todos sus ocupantes adentro. A la llegada de los socorristas, la familia suplicaba por ayuda mientras que la corriente del río era muy fuerte y estaba lloviendo muy duro.

Complejo rescate

La lucha por rescatarlos entre los cruzrojistas, bomberos y vecinos, fue de más de cuatro horas.

“Gracias al esfuerzo de más de 20 cruzrojistas y el despliegue de 9 ambulancias, entre vehículos de rescate, operativos y unidades de soporte básico y avanzado. Hoy celebramos la vida y la solidaridad: se salvaron 6 vidas gracias al trabajo coordinado y comprometido de nuestro equipo, bomberos y todos los que nos colaboraron”, dijo Ricardo Arias, vocero de prensa de la Cruz Roja.