Sucesos

Bebé de 8 meses y su familia sobreviven de milagro tras ser arrastrados por un río en Turrialba

Rescate para salvar a la familia duró casi cinco horas

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Rescate de familia en río en Turrialba
Rescate de familia en río en Turrialba (Cruz /cortesía)

Un verdadero milagro ocurrió el miércoles en Turrialba, Cartago, cuando seis personas quedaron atrapadas en un río. Entre los rescatados estaba un bebé de apenas 8 meses, quien junto a su familia vivió momentos de mucho peligro.

LEA MÁS: Exceso de confianza pudo haber facilitado el asesinato de Kevin Kirby, según amiga cercana

La emergencia ocurrió 2 kilómetros antes de Las Cuevas, en el centro de Turrialba.

La familia integrada por dos adultos, un niño de 12, uno de 8 y otro de 6, además del bebé, fueron rescatados y llevados en condición críitica al Hospital William Allen de Turrialba.

La emergencia ocurrió a las 5 de la tarde, en ese momento se reportaba que un carro cayó a un río con todos sus ocupantes adentro. A la llegada de los socorristas, la familia suplicaba por ayuda mientras que la corriente del río era muy fuerte y estaba lloviendo muy duro.

LEA MÁS: Exportero de Herediano tenía un plan claro antes de su arresto por tentativa de homicidio

Complejo rescate

La lucha por rescatarlos entre los cruzrojistas, bomberos y vecinos, fue de más de cuatro horas.

LEA MÁS: Extraña desaparición de reconocido estilista de Alajuela causa gran preocupación

“Gracias al esfuerzo de más de 20 cruzrojistas y el despliegue de 9 ambulancias, entre vehículos de rescate, operativos y unidades de soporte básico y avanzado. Hoy celebramos la vida y la solidaridad: se salvaron 6 vidas gracias al trabajo coordinado y comprometido de nuestro equipo, bomberos y todos los que nos colaboraron”, dijo Ricardo Arias, vocero de prensa de la Cruz Roja.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.