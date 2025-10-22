Sucesos

Tormenta tropical Melissa se fortalece en el Caribe: ¿afectará a Costa Rica?

IMN alerta por lluvias vespertinas y nocturnas en varias regiones del país

Por Silvia Coto
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 7 de mayo se mantendrán condiciones inestables en el país, con cielos nublados y lluvias desde la madrugada en ambos litorales. En el Valle Central se esperan tormentas aisladas durante la tarde.
Los expertos esperan más lluvias en los próximos días. (Canva/Canva)

La tormenta tropical Melissa avanza, lentamente, sobre el Mar Caribe, según explicó la meteoróloga Rebeca Morera, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), quien informó que el fenómeno está ubicado a 485 kilómetros de Puerto Príncipe, en Haití.

Los vientos sostenidos de la tormenta se desplazan a 85 kilómetros por hora.

Según el pronóstico del IMN, la tormenta continuará su lento desplazamiento hacia el noroeste durante los próximos dos días, con alta probabilidad de intensificarse en huracán hacia finales de la semana.

Sin embargo, se mantiene en el centro-norte del Caribe, por lo que Costa Rica no experimentará impactos directos del sistema.

Los expertos aseguran que la posición de Melissa influirá en la Zona de Convergencia Intertropical, generando lluvias en gran parte del país, y la posibilidad de precipitaciones matutinas en las costas, especialmente en el Pacífico Sur.

El IMN continuará monitoreando la tormenta. Las autoridades piden precaución a quienes viven en zonas propensas a inundaciones.

