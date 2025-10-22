Tormenta tropical Melissa se fortalece en el Caribe: ¿afectará a Costa Rica?

Los expertos esperan más lluvias en los próximos días. (Canva/Canva)

La tormenta tropical Melissa avanza, lentamente, sobre el Mar Caribe, según explicó la meteoróloga Rebeca Morera, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), quien informó que el fenómeno está ubicado a 485 kilómetros de Puerto Príncipe, en Haití.

Los vientos sostenidos de la tormenta se desplazan a 85 kilómetros por hora.

Según el pronóstico del IMN, la tormenta continuará su lento desplazamiento hacia el noroeste durante los próximos dos días, con alta probabilidad de intensificarse en huracán hacia finales de la semana.

LEA MÁS: Capturan a sospechosos de matar a hombre en el corredor de su casa

Sin embargo, se mantiene en el centro-norte del Caribe, por lo que Costa Rica no experimentará impactos directos del sistema.

LEA MÁS: Tragedia en las carreteras: tres motociclistas pierden la vida en accidentes

Los expertos aseguran que la posición de Melissa influirá en la Zona de Convergencia Intertropical, generando lluvias en gran parte del país, y la posibilidad de precipitaciones matutinas en las costas, especialmente en el Pacífico Sur.

LEA MÁS: Tragedia en la ruta 32: Hombre asesinado en tiroteo tenía 74 años

El IMN continuará monitoreando la tormenta. Las autoridades piden precaución a quienes viven en zonas propensas a inundaciones.