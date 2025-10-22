Sucesos

Tragedia en la ruta 32: Hombre asesinado en tiroteo tenía 74 años

Víctima de tiroteo en la ruta 32 recibió cinco balazos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Hombre fue asesinado a balazos en la Ruta 32
El hombre fue asesinado a balazos mientras manejaba en la ruta 32. (Cortesía/Cortesía)

Un conductor de 74 años fue la víctima del mortal tiroteo ocurrido la noche del martes en la ruta 32, a la altura del puente Ricardo Saprissa Aymá.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo identificó con el apellido Azofeifa.

Al momento de la balacera, el hombre conducía en sentido hacia San Isidro de Heredia.

LEA MÁS: Después de 5 años encarcelado vive orgulloso de ser el preso número 9

Según las autoridades judiciales, él fue interceptado por dos pistoleros en moto, quienes le dispararon en múltiples ocasiones y recibió cinco disparos que apagaron su vida de inmediato.

Crimen en investigación

El conductor perdió el control del carro y chocó contra un tráiler.

LEA MÁS: Temblor de 6,1 grados sacude Costa Rica

El accidente provocó largas presas durante la noche mientras los investigadores realizaban el levantamiento del cuerpo.

El móvil del asesinato está en investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ruta 32asesinato ruta 32crimen ruta 32hombre asesinado ruta 32puente ricardo saprissatiroteo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.