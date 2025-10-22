Tragedia en la ruta 32: Hombre asesinado en tiroteo tenía 74 años

El hombre fue asesinado a balazos mientras manejaba en la ruta 32. (Cortesía/Cortesía)

Un conductor de 74 años fue la víctima del mortal tiroteo ocurrido la noche del martes en la ruta 32, a la altura del puente Ricardo Saprissa Aymá.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo identificó con el apellido Azofeifa.

Al momento de la balacera, el hombre conducía en sentido hacia San Isidro de Heredia.

Según las autoridades judiciales, él fue interceptado por dos pistoleros en moto, quienes le dispararon en múltiples ocasiones y recibió cinco disparos que apagaron su vida de inmediato.

Crimen en investigación

El conductor perdió el control del carro y chocó contra un tráiler.

El accidente provocó largas presas durante la noche mientras los investigadores realizaban el levantamiento del cuerpo.

El móvil del asesinato está en investigación.