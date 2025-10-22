Tiroteo en la Ruta 32: conductor fue asesinado cerca del puente del Saprissa

Hombre fue asesinado a balazos en la Ruta 32 (Cortesía/Cortesía)

Un trágico hecho se registró la noche de este martes en la Ruta 32, a la altura del puente Ricardo Saprissa Aymá, ya que un conductor fue asesinado a balazos.

Según los reportes preliminares, la víctima viajaba en sentido hacia San Isidro de Heredia cuando fue atacada a balazos. A

El conductor perdió el control del carro y terminó impactando contra un tráiler.

La Fuerza Pública mantiene la escena bajo custodia, mientras se espera la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y recolección de indicios.

Testigos indicaron que hay mucha presa por el efecto mirón en los alrededores.