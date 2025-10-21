Así fue el último recuerdo que dejó el ciclista asesinado en Cartago

Randall Aguilar, hombre asesinado en Cartago. Foto Facebook. (Facebook/Randall Aguilar, hombre asesinado en Cartago. Foto Facebook.)

El último recuerdo que dejó el ciclista Randall Aguilar Quesada, de 48 años, fue compartir con su familia, especialmente con su hijo de 17 años, a quien le heredó la pasión por la bici.

Así lo recordó Candy Quirós, esposa de Aguilar, en conversación con La Teja.

“El fin de semana compartimos, llevamos a nuestro hijo a competir en San Carlos, y yo siento que era como la despedida de él con nosotros.

“A mi hijo le enseñó desde que él tenía entre 4 años y 5 años, mi esposo salía a entrenar y se lo llevaba a dar vueltas cortas, para que le perdiera el miedo a la calle”, expresó Quirós.

LEA MÁS: Reconocido ciclista tico que participó tres veces en la Vuelta Costa Rica fue asesinado en su taller en Cartago

Randall Aguilar, hombre asesinado en Cartago. Foto Facebook. (Facebook/Randall Aguilar, hombre asesinado en Cartago. Foto Facebook.)

Todo lo dejan en manos de las autoridades judiciales

La familia no sabe las razones del ataque, no había recibido amenazas y todo lo dejan en manos de las autoridades judiciales.

“Usted sabe que cuando pasan estas cosas siempre la gente dice cosas malas y lo que no sabe, pero le puedo asegurar que él era un gran ser humano y un gran ciclista que amó la bici, amó el deporte, fue entregado 100% y eso se lo heredó a mi hijo también, que hoy compite profesionalmente”, señaló Quirós.

Merula, como le decían sus allegados, participó en tres Vueltas Costa Rica. También compitió en carreras internacionales como la Vuelta a Chiriquí, en Panamá, entre otras.

LEA MÁS: Este habría sido el motivo por el que esposos europeos vendían lujosa propiedad donde los asesinaron

Randall Aguilar, hombre asesinado en Cartago. Foto Facebook. (Facebook/Randall Aguilar, hombre asesinado en Cartago. Foto Facebook.)

Además de practicar el ciclismo, también le encantaba la mecánica y tenía un taller. Fue en este lugar, en Birrisito, Paraíso de Cartago, donde se convirtió en víctima de sicariato.

Según las autoridades, dos hombres llegaron en motocicleta al lugar y dispararon en múltiples ocasiones contra Aguilar Quesada. Otras personas que se encontraban trabajando en el taller resultaron ilesas.

Este taller de enderezado y pintura era un emprendimiento familiar.

Contó con clientes de instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la Fuerza Pública, así como de municipalidades.

LEA MÁS: Extraña desaparición de reconocido estilista de Alajuela causa gran preocupación

Ciclista dejó grandes recuerdos para su familia

Doña Candy afirma que su esposo no le negaba ningún favor a nadie y siempre trataba de ayudar.

“Él siempre decía: la plata va y viene, hoy tenemos, mañana no, y cuando compartimos la plata se nos devuelve, se desvía por los hijos y los nietos”, expresó la esposa.

La familia asegura que se quedan con lo bueno que hizo en vida y que siempre se preocupó por ver bien a sus seres queridos.

De momento, no hay detenidos por este violento hecho.