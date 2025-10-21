Reconocido ciclista tico que participó tres veces en la Vuelta Costa Rica fue asesinado en su taller en Cartago

Randall Aguilar Quesada, de 48 años, era un reconocido ciclista costarricense que participó en tres Vueltas Costa Rica, también compitió en carreras internacionales como la Vuelta Chiriquí en Panamá y otras, su vida fue apagada al ser víctima de sicariato. Foto: Tomada de redes sociales (redes sociales/redes sociales)

Randall Aguilar Quesada, de 48 años, era un reconocido ciclista costarricense que participó en tres Vueltas Costa Rica. También compitió en carreras internacionales como la Vuelta a Chiriquí en Panamá, entre otras.

Su vida fue apagada al ser víctima de sicariato dentro de su taller mecánico en Birrisito, Paraíso de Cartago.

Según las autoridades, dos hombres llegaron en motocicleta al lugar y dispararon en múltiples ocasiones contra Aguilar Quesada.

La Cruz Roja atendió el llamado y confirmó que el hombre había recibido heridas de bala en la cabeza y el tórax, pero cuando los paramédicos llegaron al sitio lo encontraron sin signos vitales.

En el local permanecían otras cuatro personas, quienes resultaron ilesas.

Muchos amantes del ciclismo y conocidos de él han lamentado la pérdida en redes sociales. “No lo puedo creer, un buen amigo, breteador, humilde y honrado, lo siento en el alma, mi amigo, te veré pronto. Paz a la familia y más amigos”, señaló Bernal Rodríguez.

