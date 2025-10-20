OIJ busca a hombre de origen oriental por explotar a adolescentes costarricenses en fiestas desenfrenadas

Autoridades judiciales solicitan colaboración ciudadana para ubicar a este sujeto en fuga luego de allanamientos realizados este lunes contra banda de explotación sexual de menores. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia busca a un sujeto de apellido Sun, de 49 años, sospechoso de liderar una banda dedicada a la explotación sexual de adolescentes costarricenses.

Las autoridades dieron a conocer la imagen del hombre y piden colaboración ciudadana para localizarlo lo antes posible. Si usted lo ha visto o sabe dónde se encuentra, puede comunicarse a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.

Denuncia inicial permitió descubrir red de explotación

A Sun lo investigan desde diciembre del 2024, luego de que ingresara una denuncia por la desaparición de una joven de 14 años. Con el avance de las indagaciones, las autoridades identificaron una red criminal que se dedicaba a la explotación sexual de niñas y adolescentes.

Mansión en Guanacaste y fiestas desenfrenadas

La banda, a la que en apariencia pertenece Sun, contaba con una mansión en Playas del Coco, Guanacaste, donde, presuntamente, realizaba fiestas y actividades en las que se cometían delitos sexuales contra las víctimas.

Se cree que el grupo recibía montos entre los ¢250.000 y ¢500.000 por cada una de las víctimas, quienes, en su mayoría, eran adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo social.

Venta de material con contenido de abuso sexual

Además, la organización es sospechosa de vender material con contenido de abuso sexual a través de redes sociales.

El caso se mantiene en investigación bajo la causa 24-009336-0059-PE.