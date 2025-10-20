Abogado del Ministerio de Trabajo y policía entre los detenidos en allanamientos contra banda que explotaba a menores

Intervención de agentes del OIJ este lunes en uno de los 19 sitios allanados para desarticular banda de explotación sexual de menores. Un abogado del Ministerio de Trabajo fue detenido. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

Un abogado del Ministerio de Trabajo fue detenido como parte de los allanamientos que hicieron para dasarticular una banda sospechosa de explotación sexual, liderada por dos orientales.

De acuerdo con el OIJ, la organización contactaba a adolescentes en situación vulnerable, las invitaba a fiestas en Heredia y también se las llevaba a Guanacaste, donde uno de los líderes tiene una mansión.

Este lunes realizaron 19 allanamientos en Heredia, Playas del Coco, Filadelfia, San José, Cartago y San Ramón, buscando al menos a 21 personas (15 hombres y 6 mujeres).

“Él (abogado) quería hacer un encuentro sexual con alguna de estas mujeres, en apariencia”, afirmó Randall Zúñiga, director del OIJ.

Supuesta participación de policía en banda

Además, un oficial de Fuerza Pública supuestamente habría colaborado con el grupo en el tráfico de personas.

“Durante este año, dos migrantes de nacionalidad china intentaron ingresar a Costa Rica y fueron detenidos en la frontera; en apariencia el policía trató de mediar o negociar para que pudieran salir libres y seguir su camino hacia Costa Rica”, sostuvo el líder judicial.

Los agentes judiciales también detuvieron a los cabecillas de la organización, a una madre que sabía de esta red, tres adolescentes que supuestamente reclutaban a las víctimas (al parecer la mamá es familiar de una de las reclutadoras) y al padrastro de una de las jóvenes.

Ocho posibles clientes, tres choferes y al menos tres personas en Guanacaste se dedicaban a la logística de comprar comida y bebidas para los clientes de la banda.

La Fiscalía señala que el grupo recibía montos entre ¢250 mil y ¢500 mil por cada una de las víctimas.

