Exjugador de Herediano vinculado a banda de préstamos gota a gota ya tiene su futuro definido

El exjugador del Club Sport Herediano, de apellido Escoe compartió con otros seleccionados, ahora enfrenta un proceso judicial. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El exjugador de apellidos Escoe Méndez, de 22 años, ya conoció su futuro judicial al estar relacionado con una banda de préstamos gota a gota.

Escoe pasará los próximos seis meses en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Esta medida cautelar también aplica para los sospechosos de apellidos Alvarado León, Monge Herrera y Acuña Alfaro. En cuanto al sospechoso Rodríguez Agüero, se mantendrá bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico por el mismo plazo.

Así lo confirmó la Fiscalía de Atenas. El caso se encuentra en investigación dentro del expediente 25-000252-1093-PE.

Currículum de exjugador detenido

Escoe jugó para del Club Sport Herediano, en la primera división; así como Palmares, Escorpiones de Belén y Municipal Grecia, en la segunda categoría. También representó al país con la Selección Nacional en un torneo de la Concacaf U-20.

Compartió parte de su vida con seleccionados como Josimar Alcocer, Brandon Aguilera, Santiago Van der Putten, Jewison Bennette, Douglas Sequeira y otros.

LEA MÁS: Exjugador del Herediano es detenido en banda de préstamos gota a gota ligada a homicidio de modelo

De cancha a investigación judicial

Tuvo la oportunidad de salir de Costa Rica y participar en una eliminatoria sub-20 en el 2022, en Honduras, al lado de figuras que ahora destacan tanto en la Selección como en sus equipos.

Se destacó al anotar un gol a Antigua y también tuvo sus momentos difíciles, pues fue uno de los jugadores suspendidos por una pelea contra Estados Unidos.

LEA MÁS: Banda de préstamos gota a gota sospechosa de la muerte de Rashab García casi causa otra tragedia con una niña

Escoe es vecino de Orotina, Alajuela, y hace tan solo tres años lo veían como un orgullo del cantón, tal y como lo señalaban en las redes sociales.

A él lo detuvieron el 16 de octubre anterior al vincularlo con una violenta banda de préstamos gota a gota, liderada por Manfred Bustos, alias Negro, principal sospechoso del atroz asesinato de la modelo Rashab Garcíay y de su amigo Nelson Pavón, de 34.

LEA MÁS: Hermano de líder de banda de gota a gota estaría vinculado al homicidio de Rashab García y sigue libre