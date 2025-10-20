Onda tropical #39 llega al país y aumentará las lluvias en las próximas horas

La Onda Tropical traerá fuertes aguaceros. (Rafael Pacheco Granados)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que la onda tropical #39 se aproxima al territorio nacional desde el mar Caribe y estará ingresando al país durante este martes, lo que intensificará la inestabilidad atmosférica y aumentará las probabilidades de lluvia en varias regiones.

Este fenómeno se suma a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, lo que mantiene condiciones muy variables para que llueva bastante.

LEA MÁS: Mapache lloraba atrapado en el agua y él lo rescató: el video que conmueve a Costa Rica

Tardes cargadas de aguaceros en el Pacífico

Con la llegada de la onda tropical #39 y el calentamiento diurno, durante la tarde y primeras horas de la noche se prevé un aumento de la lluvia sobre la vertiente del Pacífico. En el Pacífico Norte, las precipitaciones serán variables.

Además, en el Pacífico Central y Sur, se esperan aguaceros fuertes con tormenta.

El Valle Central, la Zona Norte y las montañas del Caribe tendrán lluvias débiles a moderadas, posibles aguaceros aislados y presencia de bancos de neblina durante la noche.

Más lluvias por la noche y madrugada

Con el paso de la onda tropical #39, aumentará la posibilidad de lluvias nocturnas y matutinas, principalmente, en Limón, Zona Norte y las cordilleras de la GAM y Talamanca.

LEA MÁS: Balacera cerca de la escuela Cecilio Lindo: varios estudiantes atendidos por crisis nerviosa

Alerta por suelos saturados

El IMN advirtió que los suelos ya presentan alta saturación de humedad en Guanacaste, Península de Nicoya, Zona Norte y Pacífico Sur, lo que incrementa el riesgo de: inundaciones, deslizamientos y desbordamiento de ríos y quebradas.

LEA MÁS: Fiesta terminó en funeral: mamá salió a comprar queque de cumpleaños a su hijo y nunca regresó por esta terrible razón

Se recomienda precaución en zonas propensas a emergencias recurrentes durante la época lluviosa, especialmente, en áreas urbanas por posibles colapsos en los sistemas de alcantarillado.