Onda tropical #39 llega al país y aumentará las lluvias en las próximas horas

La onda tropical #39 ingresará al país este martes

Por Silvia Coto
14/06/2024 Autopista General Cañas. Nuevamente fue tarde de lluvia y neblina este viernes, debido a alteraciones en el clima por por el paso de la onda tropical número nueve. Foto: Rafael Pacheco Granados
La Onda Tropical traerá fuertes aguaceros. (Rafael Pacheco Granados)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que la onda tropical #39 se aproxima al territorio nacional desde el mar Caribe y estará ingresando al país durante este martes, lo que intensificará la inestabilidad atmosférica y aumentará las probabilidades de lluvia en varias regiones.

Este fenómeno se suma a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, lo que mantiene condiciones muy variables para que llueva bastante.

Tardes cargadas de aguaceros en el Pacífico

Con la llegada de la onda tropical #39 y el calentamiento diurno, durante la tarde y primeras horas de la noche se prevé un aumento de la lluvia sobre la vertiente del Pacífico. En el Pacífico Norte, las precipitaciones serán variables.

Además, en el Pacífico Central y Sur, se esperan aguaceros fuertes con tormenta.

El Valle Central, la Zona Norte y las montañas del Caribe tendrán lluvias débiles a moderadas, posibles aguaceros aislados y presencia de bancos de neblina durante la noche.

Más lluvias por la noche y madrugada

Con el paso de la onda tropical #39, aumentará la posibilidad de lluvias nocturnas y matutinas, principalmente, en Limón, Zona Norte y las cordilleras de la GAM y Talamanca.

Alerta por suelos saturados

El IMN advirtió que los suelos ya presentan alta saturación de humedad en Guanacaste, Península de Nicoya, Zona Norte y Pacífico Sur, lo que incrementa el riesgo de: inundaciones, deslizamientos y desbordamiento de ríos y quebradas.

Se recomienda precaución en zonas propensas a emergencias recurrentes durante la época lluviosa, especialmente, en áreas urbanas por posibles colapsos en los sistemas de alcantarillado.

