Capturan a sospechosos de matar a hombre en el corredor de su casa

Tres hombres fueron detenidos por el homicidio de Minor Arce Chaves, de 49 años (OIJ/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este miércoles en la mañana cuatro allanamientos en Pérez Zeledón para capturar a tres sospechosos de un violento asesinato en una vivienda.

Los allanamientos se realizaron en las comunidades de La Luz del Mundo, Matapalo y Alto de Alonso, como parte de una investigación por el delito de homicidio.

El crimen ocurrió el pasado 8 de mayo, alrededor de las 11:20 a.m., cerca de la pista de motocross Las Lagunas.

La víctima, un hombre de 49 años identificado como Minor Arce Chaves, realizaba mejoras en su casa cuando fue atacado por dos hombres en moto, quienes le dispararon.

La víctima fue trasladada al hospital Escalante Pradilla, donde falleció.

Droga y arma

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron droga en dosis y un arma no letal, evidencias que podrían estar relacionadas con la investigación del homicidio.

Los detenidos son de apellidos Quirós, de 19 años; Bolaños, de 25, y Salazar, de 22.

El móvil del asesinato se encuentra en investigación.