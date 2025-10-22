Sucesos

(Video) Cámara de supermercado capta el momento del fuerte temblor de 6,1 grados en Quepos

Varios productos cayeron de los estantes durante el fuerte temblor

Por Silvia Coto
Quepos fue la zona más afectada por el fuerte temblor de este martes 21 de octubre

Una cámara de seguridad de un supermercado grabó el instante en que ocurrió el temblor de 6,1 grados que sacudió a Quepos y que se sintió en todo el país.

El video es impresionante y se observa la caída de varios objetos por la fuerte sacudida.

Por fortuna, el negocio ya se encontraba cerrado.

Fuerte temblor en el país, con epicentro en Quepos.
Varios productos se cayeron de los estantes del supermercado durante el temblor. (Keyna Calderón/Cortesía)

Según los reportes preliminares, el movimiento tuvo su epicentro a 20 kilómetros al sur de Quepos y fue percibido también en otras provincias como San José, Alajuela, Cartago y Heredia.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que se realiza un monitoreo en diferentes comunidades para verificar posibles daños. Hasta el momento no se reportan afectaciones graves.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

