Cinco minutos después del temblor, se vino una fuerte réplica de 4,1 grados

Hay reporte de caída de objetos y algunos lugares de Quepos sin electricidad

Por Silvia Coto
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Después del sismo de 6,1 grados ocurrido la noche de este martes en Quepos y que se sintió en gran parte del país, una réplica de 4,1 grados volvió a mover el suelo tico.

La Red Sismológica Nacional informó que el sismo se dio a 21 kilómetros al sur de Quepos.

El sismo principal se dio a las 9:57 de la noche, a 2O kilómetros al sur de Quepos, además 24 kilómetros de profundidad.

El Ovsicori de la UNA registró la magnitud en 5,7 grados.

En redes sociales se reporta la caída de objetos y también que en algunos lugares de Quepos no hay electricidad.

“Tuvimos mucho miedo, fue muy fuerte, por Dios que terrible”.

“En Aserrí muy fuerte”.

“En mi casa fue demasiado fuerte no paraba, se cayeron unos adornos”.

