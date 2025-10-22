Tragedia en las carreteras: tres motociclistas pierden la vida en accidentes

Accidentes en moto en Costa Rica cobraron la vida de tres personas. Foto con fines ilustrativos (Edgar Chinchilla para LN/Edgar Chinchilla para LN)

La noche de este martes estuvo marcada por la tragedia en distintas carreteras, pues tres motociclistas fallecieron en tres accidentes.

El primero de los hechos se registró a las 7:53 p.m, en Pavas, San José, cuando un carro colisionó con una moto. La Cruz Roja atendió a un hombre de 36 años, quien sufrió múltiples lesiones y lamentablemente falleció.

LEA MÁS: OIJ revela detalle importante sobre macabro hallazgo de cuerpo envuelto en bolsas de basura

A las 7:45 de la noche, en Piedras Blancas de Osa, un motociclista de apellido Calvo, de 36 años, murió tras chocar de frente contra un carro. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.

LEA MÁS: Temblor hoy: Ovsicori reporta más de 115 réplicas y explica por qué el sismo se sintió tan prolongado

Horas más tarde, a las 11:54 p.m, se reportó otro accidente en Cañas, Guanacaste. En este caso, un joven de 19 años perdió la vida tras volcar su motocicleta, sufriendo lesiones graves que le causaron la muerte en el lugar.

LEA MÁS: Tragedia en la ruta 32: Hombre asesinado en tiroteo tenía 74 años