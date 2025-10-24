Hombre es ejecutado de 21 disparos en Alajuelita

Una vez más el cantón josefino de Alajuelita fue escenario de un hecho de sangre, pues la noche de este jueves un hombre perdió la vida tras ser ejecutado de múltiples disparos.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que el hecho ocurrió pasadas las 11 p.m. en el sector de Concepción Arriba.

Cinta amarilla (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

En cuanto al ahora fallecido, de momento no se ha dado a conocer su identidad, solo trascendió que se trata de un hombre de unos 35 años.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el comité local fue alertado sobre una balacera en ese sitio, la cual dejó como saldo una persona herida.

Personal de la Cruz Roja se trasladó al sitio y a su llegada determinó que ya no había nada que hacer por el sujeto, quien falleció a consecuencia de múltiples disparos que recibió en la cabeza, en la espalda y en los brazos.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los agentes judiciales se presentaron al sitio luego de que vecinos alertaron sobre el crimen.

En la escena, los investigadores recolectaron 21 casquillos de arma de fuego. Aún no se ha determinado cómo fue que ocurrió el crimen.