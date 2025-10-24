Joven profesor es detenido en escuela por grave delito relacionado con menores de edad

Un joven profesor de una escuela ubicada en Alajuelita fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de un grave delito relacionado con menores de edad.

Se trata de un hombre apellidado Alfaro, de 24 años, quien a las 6 a. m. de este jueves fue detenido en el centro educativo en el que trabaja, pues figura como sospechoso del presunto delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

El sospechoso fue detenido en el centro educativo en el que trabajaba. (OIJ/Cortesía)

Además de detener al docente, los agentes destacados en la Sección Especializada contra el Cibercrimen del OIJ también allanaron la casa de Alfaro, en San Antonio de Desamparados, donde decomisaron evidencias de importancia para el caso.

“Se le decomisaron cuatro celulares, dos computadoras de escritorio, una computadora portátil, dos consolas de videojuegos y un disco duro externo”, detalló la oficina de prensa del OIJ.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos por los que Alfaro es investigado habrían ocurrido en enero del 2023, cuando, supuestamente, este habría usado un servicio de mensajería en internet para difundir material ilícito relacionado con el delito antes mencionado.

“Tras varios trabajos de vigilancia y seguimiento, se logró la detención del involucrado horas más tarde en un centro educativo en Alajuelita”, destacó el OIJ.

Finalmente, el sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se realice la audiencia de solicitud de medidas cautelares en su contra.