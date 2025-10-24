(Video) Testigo narra el escalofriante accidente que sufrieron adultos mayores cuyo carro salió volando

Los vecinos de San Vito de Coto Brus aún están sin palabras ante el impresionante y escalofriante accidente que sufrió una pareja de adultos mayores, que sobrevivieron de milagro, luego de que el carro diera varias volteretas en el aire antes de estrellarse en un parqueo.

Una de esas personas es Gerardo Rodríguez, dueño de grúas La Chimenea, quien fue testigo del terrible accidente, que pareciera sacado de una película de acción.

Así quedó el carro en el que viajaba la pareja. Foto San Vito Televisión. ( San Vito Televisión.{/Así quedó el carro en el que viajaba la pareja. Foto San Vito Televisión.)

“Es un milagro, es increíble, ese carro dio volteretas en el aire, cayó por detrás, cayó de frente, se golpeó por todo lado, de esquina a esquina, y que estas personas estén con vida, es un milagro”, contó el vecino a San Vito Televisión.

El aterrador accidente ocurrió la tarde del miércoles en el sector de Palo de Mango, carretera hacia el colegio Umberto Melloni, en San Vito.

En el carro accidentado viajaban don Víctor Manuel Camareno, de 68 años, y su esposa Emérita Sánchez Villalobos, de 60. Una hija de la pareja contó al medio San Vito Televisión que ambos se están recuperando tras sufrir golpes leves y fracturas.

En un video captado por una cámara de seguridad, se observa como el carro blanco en el que viajaba la pareja pierde el control y cruza todo el carril contrario para luego subirse a una loma que, prácticamente, terminó sirviendo de rampa.

“Es escalofriante, como se eleva, golpea un vehículo que estaba ahí, le arranca el techo completamente, y logra caer en un segundo plantel. Además, en ese parqueo que es de una zona de deportistas, que siempre están por ahí, y también con sus vehículos, que no haya pasado a más, que no había nadie en ese momento”, contó Rodríguez.

Como lo contó el vecino, tras elevarse el carro de la pareja primero impactó otro vehículo estacionado, luego golpeó el terreno y, finalmente, cayó en el parqueo de otra propiedad.

Videos grabados por testigos muestran como el carro de los adultos mayores quedó completamente despedazado.

De momento, se desconoce qué causó el accidente, aunque no se descarta que se haya tratado de una falla mecánica.