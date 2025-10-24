Limpiaparabrisas están en la mira de Policía Municipal de San José por estos motivos

Los llamados limpiaparabrisas, que muchas veces ofrecen ese “servicio” a la fuerza para obtener dinero, están en la mira de la Policía Municipal de San José.

Así lo dio a conocer Marcelo Solano, director de dicho cuerpo policial, por medio de una publicación en su cuenta de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), donde enlistó las situaciones de criminalidad relacionadas con estas personas.

Limpiaparabrisas en la mira de la Policía Municipal de San José.

Según Solano, el fenómeno de los limpiaparabrisas está causando conflictos con los conductores, como agresiones verbales y físicas en los semáforos.

Además de delitos contra la propiedad, pues muchos de estos sujetos se acercan ofreciendo su servicio para luego robar pertenencias de los conductores, como computadoras, teléfonos y accesorios del vehículo.

Muchos limpiaparabrisas cobran a la fuerza por sus "servicios".

Una de las situaciones que más están provocando los limpiaparabrisas en San José es un aumento del miedo entre los conductores.

“Aumento del miedo y la sensación de vulnerabilidad por la imposición de ‘pagar’ por un ‘servicio’ que no se pidió. Nuevos espacios de control territorial por parte de la criminalidad al tener nuevas campañas en cruces o intersecciones”, enlistó Solano.

El jefe policial indicó que se esforzarán para que esa actividad no se asiente en San José, pero para eso necesitan de la colaboración de todos.

“No la promovamos”, destacó Solano.