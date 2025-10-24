Motociclista sufre horrible muerte al ser aplastado por árbol en Guanacaste

La muerte tomó por sorpresa a un motociclista la noche del jueves, cuando este viajaba por una solitaria calle en Guanacaste.

El hombre perdió la vida de forma inmediata luego de que, por circunstancias que aún no son claras, un enorme árbol le cayó encima.

LEA MÁS: (Video) Testigo narra el escalofriante accidente que sufrieron adultos mayores cuyo carro salió volando

El motociclista murió de forma inmediata tras ser golpeado por el árbol. Foto Facebook. (FAcebook/El motociclista murió de forma inmediata tras ser golpeado por el árbol. Foto Facebook.)

De acuerdo con la Cruz Roja, el mortal hecho ocurrió a eso de las 8:47 p. m. de este jueves en Belén de Carrillo, Guanacaste, en la carretera que comunica Río Cañas con Palestina.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre el incidente, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por el motorizado, cuya identidad no se ha dado a conocer.

LEA MÁS: Hombre es asesinado en Limón a balazos y varios billetes quedaron tirados alrededor de su cabeza

Quinceañero atropellado

En horas de la madrugada la Cruz Roja atendió otro accidente de tránsito, esta vez en Heredia, donde la víctima fue un muchacho de 15 años.

El hecho ocurrió a eso de la 12:30 a.m. en Mercedes Norte de Heredia.

LEA MÁS: Peligrosa emergencia dentro del estadio Alejandro Morera Soto deja a una persona herida

“Se informa de atropello de peatón por vehículo liviano, en escena un hombre de 15 años politraumatizado (con múltiples lesiones)”, informó la Cruz Roja.

El muchacho fue trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.