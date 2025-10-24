Sucesos

Motociclista sufre horrible muerte al ser aplastado por árbol en Guanacaste

La Cruz Roja informó que la víctima fue un motociclista de entre 25 y 30 años

Por Adrián Galeano Calvo

La muerte tomó por sorpresa a un motociclista la noche del jueves, cuando este viajaba por una solitaria calle en Guanacaste.

El hombre perdió la vida de forma inmediata luego de que, por circunstancias que aún no son claras, un enorme árbol le cayó encima.

El motociclista murió de forma inmediata tras ser golpeado por el árbol. Foto Facebook.
De acuerdo con la Cruz Roja, el mortal hecho ocurrió a eso de las 8:47 p. m. de este jueves en Belén de Carrillo, Guanacaste, en la carretera que comunica Río Cañas con Palestina.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre el incidente, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por el motorizado, cuya identidad no se ha dado a conocer.

Quinceañero atropellado

En horas de la madrugada la Cruz Roja atendió otro accidente de tránsito, esta vez en Heredia, donde la víctima fue un muchacho de 15 años.

El hecho ocurrió a eso de la 12:30 a.m. en Mercedes Norte de Heredia.

“Se informa de atropello de peatón por vehículo liviano, en escena un hombre de 15 años politraumatizado (con múltiples lesiones)”, informó la Cruz Roja.

El muchacho fue trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.

