Así ocurrió homicidio de hombre ejecutado en Limón que quedó con varios billetes alrededor de su cabeza

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cómo ocurrió el atroz homicidio del hombre ejecutado en Limón, el cual tenía varios billetes tirados cerca de su cabeza.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial dio a conocer que la víctima mortal de ese ataque fue un hombre apellidado Obando, de 30 años, quien recibió múltiples disparos en la cabeza.

El violento crimen ocurrió a eso de las 3:48 p.m. de este jueves en Moín de Limón, a pocos metros de una gasolinera frente a las instalaciones de Recope.

Varios billetes quedaron tirados alrededor de la cabeza del hombre. Foto cortesía.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja el OIJ, Obando se encontraba en ese sitio pues pasó a cargar combustible a su carro.

“El ofendido se encontraba en una estación de servicio, al parecer, cargando combustible en un vehículo cuando, presuntamente, es abordado por dos sujetos que le habrían disparado en múltiples ocasiones”, señaló el OIJ.

Al parecer, Obando logró correr varios metros, pero luego se desplomó producto de los balazos, mientras que los sospechosos se dieron a la fuga, al parecer, en una motocicleta.

Lo que más llamó la atención de este atroz hecho es que alrededor de la cabeza de Obando quedaron tirados varios billetes. En imágenes que circulan en redes, y que no publicaremos por el nivel de violencia, se alcanzan a ver un billete de ¢10 mil, otro de ¢20 mil y varios dólares.

La Teja consultó al OIJ si este dinero fue arrojado por los asesinos o si más bien fue dejado caer por el ahora fallecido.

“Aparentemente, el hombre sí tenía dinero encima, pero se desconoce si fue que se lo dejaron o si era este quien lo llevaba y quedó esparcido tras el ataque”, indicó la Policía Judicial.

De momento el OIJ no ha determinado el móvil detrás del homicidio, pero por cómo se dieron los hechos, se trataría de un ajuste de cuentas.