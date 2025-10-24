Este es el motivo por el que el Tope Nacional 2025 se va de San José

El Tope Nacional 2025 ya tiene nueva casa. El desfile ecuestre más grande de Costa Rica se celebrará el viernes 26 de diciembre en Cartago, luego de que el Consejo Municipal aprobara con 8 votos a favor y 1 en contra la realización del evento en la provincia brumosa.

La actividad, que cada año congrega a miles de jinetes y espectadores, recorrerá las principales calles del centro de Cartago, pasando por el barrio El Molino y sus alrededores, según confirmó la Municipalidad de Cartago.

El Tope Nacional 2025 se realizará el 26 de diciembre en Cartago, tras décadas de celebrarse en San José. (JOHN DURAN/John Durán)

El motivo del cambio

Desde la llegada del nuevo alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, varios eventos tradicionales de fin de año han debido buscar sede fuera de la capital. En 2024, el Tope se llevó a cabo en Montes de Oca, y para este 2025 la organización decidió trasladarlo definitivamente a otra provincia.

Fuentes cercanas al comité organizador señalan que dificultades logísticas y permisos municipales en San José habrían influido en la decisión de cambiar el escenario del desfile.

Un evento con historia y orgullo brumoso

El alcalde Mario Redondo celebró la decisión, recordando que Cartago tiene una profunda tradición ecuestre.

“Hay familias que se han dedicado a criar caballos. El caballo de paso costarricense tiene su origen en Cartago. Queremos que el tope refleje esa herencia cultural con actividades artísticas y representaciones de la Cartago colonial”, afirmó Redondo.

Por su parte, Laura Collado, organizadora del Tope Nacional 2025, adelantó que será un desfile “maravilloso y lleno de color”, que buscará unir a los caballistas de todo el país en una sola celebración.

Recorrido y preparativos

Este es el recorrido 2025 que tendrá el Tope Nacional el próximo 26 de diciembre en la provincia de Cartago. (Cortesía/Cortesía)

El desfile iniciará a las 10 de la mañana del 26 de diciembre y recorrerá el casco central de Cartago. Aunque el plan preliminar ya fue aprobado, la municipalidad indicó que podría haber ajustes menores en la ruta por motivos de seguridad y tránsito.

El traslado marca un hecho histórico para el evento, que por décadas tuvo a San José como su sede tradicional.

