El Tope Nacional 2025 le dice adiós a San José y se va para otra provincia

El Tope Nacional, que celebra el Día Nacional del Caballista, por primera vez en la historia se hará en la provincia de Cartago.

Con 8 votos positivos y 1 negativo el Consejo Municipal cartaginés aprobó que el evento más esperado del año para los amantes de los caballos se haga en tierras brumosas.

De acuerdo a lo que explica la Municipalidad de Cartago el recorrido, por los momentos, será en las principales calles del centro de la provincia, pasando por el barrio El Molino y alrededores.

El Tope Nacional 2025 ya no será en San José sino en la provincia de Cartago. (JOHN DURAN/John Durán)

Recordemos que desde la llegada del nuevo alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, eventos tradicionales de fin de año han debido buscar casa en otros lugares que no sea el corazón josefino, por eso el Tope Nacional se hizo el año pasado en Montes de Oca.

El Tope Nacional se realizará el viernes 26 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. (JOHN DURAN)

Para este 2025 el Tope Nacional ya quedó oficialmente programado para la provincia de Cartago el viernes 26 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, sin embargo, podrían darse algunos cambios y por eso habrá que estar pendientes.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, está muy feliz por la decisión de tener el Tope Nacional en su provincia, pero todavía no ha dado mayores detalles, se espera que en las próximas horas se refiera al tema.