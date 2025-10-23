Farándula

(Video) “¡Amigos está temblando!”, sismo agarró en vivo a Victoria Fuentes y así reaccionó

Victoria Fuentes, Tavo Gamboa y Jair Cruz estaba en vivo con su pódcast cuando tembló este miércoles

Por Silvia Núñez

Los locutores Victoria “Vicky” Fuentes, Tavo Gamboa y Jair Cruz estaban en vivo con su pódcast “Después de los 40″ cuando se dio el temblor de este miércoles por la noche.

“¡Amigos está temblando!, ¡Amigos está temblando!“, empezó a decir Vicky Fuentes cuando sintió el sismo.

Victoria “Vicky” Fuentes y Gustavo “Tavo” Gamboa
Victoria “Vicky” Fuentes, Gustavo “Tavo” Gamboa y Jair Cruz tienen un pódcast que lo transmiten en sus redes los miércoles por la noche. (Instagram/Instagram)

Eran las 9:43 de este miércoles 22 de octubre cuando se les empezaron a menear los sillones y las lámparas del estudio donde graban su programa.

Lo llamaron

Lo curioso es que minutos antes estaban hablando del temblor del día anterior, que fue mucho más fuerte.

“Lo llamamos”, dijo Jair Cruz, quien estaba todo asustado. Tanto que empezó a bajar a todos los Santos del cielo.

Temblor agarró a Vicky Fuentes, Tavo Gamboa y Jair Cruz en vivo

Vicky, a pesar del susto que se llevó, se quedó quedita en el sillón al igual que el resto.

Obviamente, no pudieron dejar de recordar a Jill Paer y a su padre cuando les agarró un terremoto en plena transmisión en vivo. Un clásico de clásicos de la televisión nacional.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

