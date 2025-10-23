(Video) “¡Amigos está temblando!”, sismo agarró en vivo a Victoria Fuentes y así reaccionó

Los locutores Victoria “Vicky” Fuentes, Tavo Gamboa y Jair Cruz estaban en vivo con su pódcast “Después de los 40″ cuando se dio el temblor de este miércoles por la noche.

“¡Amigos está temblando!, ¡Amigos está temblando!“, empezó a decir Vicky Fuentes cuando sintió el sismo.

LEA MÁS: Tavo Gamboa, su esposa Vicky Fuentes y Jair Cruz se juntan en un proyecto donde la edad sí importa

Victoria “Vicky” Fuentes, Gustavo “Tavo” Gamboa y Jair Cruz tienen un pódcast que lo transmiten en sus redes los miércoles por la noche. (Instagram/Instagram)

Eran las 9:43 de este miércoles 22 de octubre cuando se les empezaron a menear los sillones y las lámparas del estudio donde graban su programa.

Lo llamaron

Lo curioso es que minutos antes estaban hablando del temblor del día anterior, que fue mucho más fuerte.

“Lo llamamos”, dijo Jair Cruz, quien estaba todo asustado. Tanto que empezó a bajar a todos los Santos del cielo.

LEA MÁS: Temblor hoy: Ovsicori reporta más de 115 réplicas y explica por qué el sismo se sintió tan prolongado

Temblor agarró a Vicky Fuentes, Tavo Gamboa y Jair Cruz en vivo

Vicky, a pesar del susto que se llevó, se quedó quedita en el sillón al igual que el resto.

Obviamente, no pudieron dejar de recordar a Jill Paer y a su padre cuando les agarró un terremoto en plena transmisión en vivo. Un clásico de clásicos de la televisión nacional.

LEA MÁS: Gustavo “Tavo” Gamboa habló sobre su infertilidad y de las operaciones a las que se sometió