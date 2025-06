Gustavo “Tavo” Gamboa habló sobre su infertilidad y de las operaciones a las que se sometió

El humorista Gustavo Gamboa confesó que por su infertilidad él y su esposa no podían tener hijos. (Alejandro Gamboa Madrigal)

El 4 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Fertilidad y dicha fecha le trajo algunos recuerdos al humorista Gustavo Gamboa, quien antes era infértil.

Tavo, quien está casado con la locutora Victoria “Vicky” Fuentes, de Teletica Radio, tiene actualmente dos hijos; sin embargo, al principio les costó mucho quedar embarazados.

El comediante explicó que el problema de salud lo tenía él, pues los doctores determinaron que padecía de varicocele (dilatación de las venas en el escroto) y que eso provocaba que sus espermatozoides “fueran anormales” y por lo cual tuvo que operarse.

Gustavo Gamboa habló de su infertilidad

“La pulseábamos y nos recomendaban cosas para la fertilidad, no sé cuántas cosas comió Vicky, comí yo, que no sirvieron, y me tuve que operar de varicocele porque sí, era como la Stevia, yo endulzaba, pero no engordaba”, contó entre risas.

Gustavo Gamboa y Victoria Fuentes tienen dos hijos, aunque al principio les costó mucho quedar embarazados. (Instagram)

Después de dicha operación fue que lograron tener a su primer hijo, Saúl, y años después nació Mikaela.

“Después me volví peligrosísimo más bien, tenían que tenerme cuidado”, contó en tono jocoso.

Dicho recuerdo lo puso a pensar también de que esa no ha sido la única vez que le tocó pasar por un quirófano, pues ya lo han operado en tres ocasiones.

“A mí me operaron de varicocele, esa fue mi última operación. Antes de eso me operaron de la apendicitis en el cole, porque la mae (el apéndice) casi se me estalla y todo, y antes de esa, me operaron de adenoides (tejido linfático detrás de la nariz) cuando estaba carajillo”, contó.

Gustavo Gamboa contó cuántas operaciones le han hecho en su vida

Tras hablar abiertamente de sus operaciones, Tavo decidió abrir una cajita de preguntas en su Instagram para que sus seguidores le contaran de qué los han operado y, literalmente, quedó con la boca abierta cuando una consumidora de su contenido le contó que la han operado de “apendicitis, adenoides, vista, dos cesáreas, salping y una hernia”.