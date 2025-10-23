Diego Miranda rechaza sanción del Concejo Municipal de San José

El alcalde Diego Miranda rechazó la sanción que le impuso el Concejo Municipal de San José. (Jose Cordero)

El alcalde de San José, Diego Miranda,se refirió a la sanción que le impuso el Concejo Municipal de San José por una presunta gestión indebida por la licitación de compra de vehículos eléctricos.

Miranda fue suspendido por 15 días naturales; sin embargo, eso no lo va a detener de continuar trabajando, según dijo.

En un video compartido a La Teja, él señaló que, junto con su equipo, está valorando las medidas legales contra la sanción que le impusieron.

“Esa supuesta suspensión no tiene ningún efecto sobre la labor de la alcaldía, por eso me estoy presentando a trabajar como cualquier día normal aquí en la municipalidad, y estamos, más bien, viendo y valorando las medidas legales que vamos a tomar con respecto a esto, porque nos parece que, además se toma una decisión al margen de la ley, que puede tener implicaciones sobre todo en quienes tomaron esa decisión”, dijo el alcalde.

Además, Miranda indicó que el Concejo Municipal no tiene ninguna jerarquía sobre la alcaldía para sancionarlo.

“Son órganos bifrontes. Para que exista una sanción, tiene que haber una jerarquía en los órganos y, en este caso, el Concejo no tiene ninguna sobre la alcaldía. Solo podría sancionar una institución o un órgano que, en materia de contratación pública, pueda verlo y tenga jerarquía sobre la alcaldía”, comentó.

El alcalde de San José, Diego Miranda, fue sancionado por una presunta gestión indebida por la licitación de compra de vehículos eléctricos. (Shutterstock)

Rechaza apoyo a la licitación

El alcalde afirmó que nunca ha aprobado la contratación de los vehículos eléctricos ni cuando fue regidor ni como alcalde.

“Nunca se tuvo contenido económico para tomar esa decisión y, bueno, vamos a seguir manteniéndola por el bienestar de San José”, aseguró.

Según La Nación, él envió un oficio a la Proveeduría Institucional para que emitiera una recomendación de declarar desierta una licitación por $830.000, aunque ya estaba adjudicada para comprar 16 vehículos eléctricos.

Presuntamente, él hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal.

