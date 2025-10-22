Suspenden al alcalde de San José por gestión indebida en licitación de vehículos eléctricos

El Concejo Municipal de San José suspendió por 15 días al alcalde Diego Miranda. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El Concejo Municipal de San José suspendió por 15 días naturales al alcaldeDiego Miranda por una presunta gestión indebida por la licitación de compra de vehículos eléctricos.

Los regidores realizaron una votación el martes 21 de octubre en la sesión ordinaria número 77. Nueve de ellos estuvieron a favor de sancionar a Miranda.

Dos regidores oficialistas votaron en contra del informe interno que recomendaba la sanción.

Según el Concejo Municipal, Miranda habría violentado el principio de legalidad incurriendo en el incumplimiento de deberes y falta al deber de probidad.

Resulta que, según La Nación, el alcalde envió un oficio a la Proveeduría Institucional para que recomendara declarar desierta una licitación por $830.000, aunque ya estaba adjudicada para comprar 16 vehículos eléctricos.

Al parecer, él hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal.

A pesar de que la mayoría de los regidores haya votado a favor de sancionarlo, Miranda puede interponer recursos de revocatoria y apelación en subsidio.

Diego Miranda puede interponer recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución del Concejo Municipal de San José.

Regidores a favor

Brandon Guadamuz, regidor del Frente Amplio, calificó como improcedente la acción que intentó hacer Miranda con la licitación.

“Es un adefesio de acto administrativo que no corresponde con la normativa vigente. Además, nos expone a una demanda que la empresa podría ganar, lo que implicaría un costo para la ciudadanía. El alcalde incumple su deber de probidad al no seguir los procedimientos correctos”, dijo, de acuerdo con Teletica.com.

La regidora del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, indicó que cuando la transparencia, la claridad y el respeto no se acatan adecuadamente en los procesos municipales, se aplica este tipo de procesos disciplinarios.

