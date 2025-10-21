Hay noticias sobre la operación de la próstata del presidente Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves ya fue operado de la próstata. (Rafael Pacheco)

Ya operaron al presidente Rodrigo Chaves, así lo informó este martes 21 de octubre Casa Presidencial, por medio de un comunicado de prensa.

“El presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue intervenido exitosamente de una hiperplasia prostática benigna, es decir, un crecimiento no canceroso de la próstata.

“Según el parte médico, la intervención resultó un éxito. Ahora el presidente Chaves se está recuperando en un centro médico en los Estados Unidos, informó Presidencia.

Casa Presidencial detalló que después de varios días en observación, el mandatario tiene planeado regresar al país el sábado 25 de octubre.

(Shutterstock)

¿Qué es la hiperplasia prostática?

El urólogo Andrés Arley, presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica, explicó que la hiperplasia prostática es el crecimiento benigno de la próstata, que suele darse después de los 40 - 45 años en promedio.

La próstata es la glándula encargada de la producción de una parte del semen, junto con las vesículas seminales. Al agrandarse, dificulta la expulsión de la orina.

La principal causa de este mal es la genética (la herencia, especialmente en línea directa). Tienen un papel adicional: el sobrepeso, el sedentarismo, las dietas ricas en grasas, el alcohol y el tabaco.

Póngale atención a los síntomas de la hiperplasia prostática

El experto dijo que los síntomas de la enfermedad son:

-Nicturia (levantarse de noche).

-Valsalva (pujar para orinar).

-Frecuencia (mucha orinadera en el día, muy seguido).

-Urgencia (correr para llegar al baño).

-Intermitencia (chorro entrecortado).

-Disminución del calibre (la fuerza) del chorro.

-Vaciamiento incompleto (no se logra vaciar la vejiga por completo).