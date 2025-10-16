Hiperplasia prostática: causas, síntomas y tratamientos del mal que llevará a Rodrigo Chaves al quirófano

Rodrigo Chaves tiene hiperplasia prostática y será operado en Estados Unidos. (Presidencia)

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, informó que padece de hiperplasia prostática y que estará fuera del país una semana porque se irá a operar a Estados Unidos.

Ante el anuncio del mandatario, muchas personas se preguntan en qué consiste exactamente la enfermedad, qué la causa y cuáles son sus síntomas, por eso consultamos al urólogo Andrés Arley, presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica, y él nos aclaró todas las dudas.

— ¿Qué es la hiperplasia prostática?

Es el crecimiento benigno de la próstata, que suele darse después de los 40 - 45 años en promedio. La próstata es la glándula encargada de la producción de una parte del semen, junto con las vesículas seminales. Al agrandarse, dificulta la expulsión de la orina.

— ¿Cuáles son las causas que hacen que se dé este mal?

La principal es la genética (la herencia, especialmente en línea directa). Tienen un papel adicional: el sobrepeso, el sedentarismo, las dietas ricas en grasas, el alcohol y el tabaco.

El mandatario dijo que lo operará un sobrino de él que es cirujano. (Shitterstock)

Síntomas más comunes de la enfermedad

— ¿Cuáles síntomas presentan los pacientes que sufren de este mal?

-Nicturia (levantarse de noche).

-Valsalva (pujar para orinar).

-Frecuencia (mucha orinadera en el día, muy seguido).

-Urgencia (correr para llegar al baño).

-Intermitencia (chorro entrecortado).

-Disminución del calibre (la fuerza) del chorro.

-Vaciamiento incompleto (no se logra vaciar la vejiga por completo).

— ¿Cuáles son los tratamientos para esta enfermedad?

Hay medicamentos de varios tipos. Para orinar mejor, el grupo de tratamientos se llama alfa bloqueadores, “relajan” la próstata y aumentan el espacio disponible para orinar mejor. Para encoger la próstata hay inhibidores de 5 alfa reductasa, que son medicamentos que disminuyen el tamaño de la próstata lentamente, de forma sostenida. Se pueden usar en combinación, bajo indicación médica.También hay cirugías: está la RTU - resección transuretral, el tratamiento clásico, el famoso “raspado” de la próstata por la uretra (caño de la orina).

El presidente descartó tener indicios de cáncer. (Shutterstock)

Cirugías láser hay dos tipos:

Greenlight o láser verde - es para “vaporizar” o “quemar” el tejido de la próstata. HOLEP: este es un láser de Holmium, que despega el tejido interno de la próstata de su cápsula (el “cascarón”), para movilizarlo dentro de la vejiga y de ahí, se aspira. También hay una cirugía abierta (suprapúbica) - es para próstatas demasiado grandes, que no se pueden hacer mediante láser o RTU.

— ¿Todos los tratamientos que hay para la hiperplasia prostática se realizan en el país?

Sí, de todos hay.

En el caso del presidente, dice que viajará a Estados Unidos y lo operará un sobrino que tiene experiencia en el tema.

“Es una operación de próstata (…) para lidiar con un tema que la mayoría de los hombres de mi edad tienen que lidiar, que es hiperplasia prostática. Gracias a Dios, no hay signo de cáncer, nada, simplemente se me dificulta ir al baño y es molesto. Entonces voy a corregir eso”, dijo el mandatario.

La buena alimentación ayuda a prevenir la hiperplasia prostática. (Mayela López)

“Voy a los Estados Unidos por dos razones. Primero porque el cirujano es mi sobrino y él opera en Atlanta, Georgia, el doctor Freud González, un cirujano. Segundo, porque tengo un seguro privado y tercero porque escogí el método de operación que requiere la menor cantidad de tiempo incapacitado”, agregó Rodrigo Chaves.