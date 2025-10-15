Estados Unidos impone multa de $5,000 a quienes ingresen ilegalmente al país

Nueva multa de 5.000 dólares para quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos. (ChatGPT/ChatGPT)

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva medida migratoria que impone una tarifa de 5.000 dólares a todo extranjero considerado inadmisible, o sea, sin visa, que ingrese ilegalmente al país.

La disposición fue publicada en el Facebook de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica este miércoles 15 de octubre, promulgada bajo la administración del expresidente Donald Trump y se aplicará a quienes tengan 14 años o más.

Multa definitiva e inapelable

Según la normativa, esta tarifa es definitiva, no negociable y sin derecho a apelación. Esto significa que cualquier persona que cruce la frontera sin autorización deberá pagar el monto establecido sin posibilidad de reducción ni exención.

Consecuencias adicionales por incumplimiento

El documento oficial detalla que el incumplimiento en el pago de la tarifa podría acarrear sanciones financieras adicionales, lo que aumenta el costo de ingresar de manera irregular al territorio estadounidense.

Donald Trump y Estados Unidos refuerzan su control migratorio con una nueva tarifa definitiva para extranjeros inadmisibles. (SAUL LOEB/AFP)

Enfoque en el control migratorio

Esta política busca reforzar las medidas de control fronterizo y disuadir los ingresos ilegales al país. Además de la deportación o la detención, el pago de la multa representa una nueva carga para quienes intenten ingresar sin cumplir los requisitos legales.

La medida ha generado debate en torno a su impacto en la migración y los derechos humanos, especialmente por incluir a menores de 14 años en adelante.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada del Facebook de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.