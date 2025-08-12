Nacional

Donald Trump deja muy mal parado a la capital de Costa Rica con una fea crítica que nos hizo

El presidente estadounidense dio una conferencia de prensa este lunes

Por Ingrid Hidalgo
US President Donald Trump points as he boards Air Force One at RAF Lossiemouth, north-east Scotland on July 29, 2025 at the end of his trip to Scotland. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump criticó a San José, Costa Rica, en la conferencia de prensa que realizó este lunes 11 de agosto. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El presidente estadounidense Donald Trump hizo una fuerte crítica a Costa Rica este lunes 11 de agosto durante una conferencia de prensa.

Trump calificó a la capital josefina como una “de los lugares considerados los peores del mundo”, debido a la inseguridad.

Él dio este comentario también haciendo referencia a otras capitales de América Latina como Bogotá, Colombia; Brasilia, Brasil; Ciudad de Panamá, Panamá; Ciudad de México, México; y Lima, Perú.

“¿Quiere vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo", dijo en la conferencia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este lunes en horas de la mañana que se registraron 539 casos por homicidio. La mayoría de los incidentes han ocurrido en la provincia de San José.

11/08/2025, San José, La Uruca, frente al COSEVI, se da una balacera en la que aparentemente hay dos personas muertas en un vehículo.
Dos hombres murieron a balazos en un carro el lunes 11 de agosto en La Uruca, frente a Cosevi. (Jose Cordero/José Cordero)

Trump anunció que desplegará a la guardia nacional para “limpiar” la capital de Estados Unidos, Washington D.C., de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

El mandatario amenazó con ampliar esta iniciativa a otras ciudades.

“Empezamos con mucha fuerza en Washington D.C. y vamos a limpiarlo rápidamente, muy rápidamente”, declaró.

Trump también prometió expulsar a las personas en condición de calle.

El Departamento de Vivienda afirma que Washington figuraba entre las 15 ciudades estadounidenses con la mayor cantidad de personas sin hogar en 2024, con una cifra de 5.600.

US President Donald Trump speaks during a news conference to discuss crime in Washington, DC, in the Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, on August 11, 2025. President Donald Trump announced Monday that he was deploying National Guard troops and putting the Washington police force under federal control to tackle crime in the US capital. "This is Liberation Day in DC, and we're going to take our capital back," Trump said at a White House press conference. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente Donald Trump desplegará la guardia nacional para "limpiar" Washington D.C. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Esta medida ha sido criticada por otros políticos, como el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

“La administración Trump ha infringido la ley y violado la Constitución sistemáticamente para impulsar la agenda personal y política de un aspirante a rey”, dijo.

