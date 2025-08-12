Donald Trump deja muy mal parado a la capital de Costa Rica con una fea crítica que nos hizo

Donald Trump criticó a San José, Costa Rica, en la conferencia de prensa que realizó este lunes 11 de agosto. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El presidente estadounidense Donald Trump hizo una fuerte crítica a Costa Rica este lunes 11 de agosto durante una conferencia de prensa.

Trump calificó a la capital josefina como una “de los lugares considerados los peores del mundo”, debido a la inseguridad.

Él dio este comentario también haciendo referencia a otras capitales de América Latina como Bogotá, Colombia; Brasilia, Brasil; Ciudad de Panamá, Panamá; Ciudad de México, México; y Lima, Perú.

“¿Quiere vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo", dijo en la conferencia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este lunes en horas de la mañana que se registraron 539 casos por homicidio. La mayoría de los incidentes han ocurrido en la provincia de San José.

Dos hombres murieron a balazos en un carro el lunes 11 de agosto en La Uruca, frente a Cosevi. (Jose Cordero/José Cordero)

Trump anunció que desplegará a la guardia nacional para “limpiar” la capital de Estados Unidos, Washington D.C., de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

El mandatario amenazó con ampliar esta iniciativa a otras ciudades.

“Empezamos con mucha fuerza en Washington D.C. y vamos a limpiarlo rápidamente, muy rápidamente”, declaró.

Trump también prometió expulsar a las personas en condición de calle.

El Departamento de Vivienda afirma que Washington figuraba entre las 15 ciudades estadounidenses con la mayor cantidad de personas sin hogar en 2024, con una cifra de 5.600.

El presidente Donald Trump desplegará la guardia nacional para "limpiar" Washington D.C. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Esta medida ha sido criticada por otros políticos, como el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

“La administración Trump ha infringido la ley y violado la Constitución sistemáticamente para impulsar la agenda personal y política de un aspirante a rey”, dijo.

