Estos son los lugares en los que cortarán el agua esta semana

La ESPH anunció cortes de agua que se realizarán esta semana en Heredia y San Rafael. Foto: Shutterstock (Shutterstock)

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que realizará cortes de agua en varios lugares este miércoles 13 y jueves 14 de agosto.

Si usted es vecino de Heredia y San Rafael, debe tomar medidas provisionales para atender sus necesidades mientras está sin agua.

El miércoles 13 de agosto se suspenderá el servicio de agua potable entre las 7 a. m. a 1 p. m. en Heredia. Estos son los lugares afectados:

Sector norte de Heredia centro, condominio Heredia Metro, Corazón de Jesús, Ovsicori UNA y parte de Mercedes Norte.

Calles 3, 5, 7, 9, 13 y 13a y avenidas 3,7, 311 y 13.

La ESPH suspenderá el servicio debido a trabajos de lavado del tanque La Joya, lo que afectará a 6.168 personas.

La ESPH realizará cortes de agua este semana en varios lugares de Heredia. (Jose Cordero)

El otro corte de agua se realizará el jueves 14 de agosto, entre las 7 a. m. y la 1 p. m. en el centro de San Rafael y Los Ángeles, afectando a 8.724 vecinos por trabajos de lavado de la planta potabilizadora de Río Segundo.

Estos son las zonas donde no habrá agua potable:

Centro: calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva, urbanización La Alameda.

calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva, urbanización La Alameda. Los Ángeles: calle Antiguo Hotel La Condesa, Naranjo, Murillo, Las Monjas, Policía Turística, Los Ángeles de San Rafael, calle EBAIS, Fábrica de Hongos, Añoranzas, calle Lobos, calle Hernández, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Ponteveedra, Colegio Nueva Generación, condominio Bello Verde, calle La Saca, entre otros.

